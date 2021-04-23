МИД РФ: Запад живет в иллюзиях по поводу учений российских войск

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Россия недоумевает, почему плановые учения войск РФ вызывают такое повышенное внимание. Об этом в пятницу, 23 апреля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— Мне кажется, что наши западные партнеры преисполнены фантазий. Мне кажется, они видят то, чего нет, и не видят то, что есть. Это удивительная способность — жить в мире иллюзий. Вот у меня такое впечатление, что, как мы говорим, коллективный Запад — он живет в мире иллюзий... Мне кажется, они просто не очень понимают, что происходит. Учения — это учения. Каждая страна проводит плановые учения, — сказала Захарова в интервью RT DE.

Официальный представитель МИД отметила, что Россия в плане учений ничем не отличается от других суверенных государств. Кроме того, она подчеркнула, что на протяжении долгого времени Вашингтон вместе с другими брюссельскими структурами придумывают, что РФ является государством-агрессором, хотя РФ никогда не провоцировала никаких международных коллапсов и конфликтов.

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