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Нонна Гришаева поделилась с подписчиками своим новым образом
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Нонна Гришаева поделилась с подписчиками своим новым образом

Анастасия Прохорова

Звезды

Российская актриса Нонна Гришаева выложила фотографию своего образа со съемок.

— Вчера вечером после спектакля, на съемке я предстала в таком образе. Кто я?.. Ваши предположения? — подписала актриса в своем Instagram-аккаунте, предложив подписчикам угадать свою роль.

Поклонники Гришаевой поделились своими предположениями в комментариях под фотографией, но, несмотря на разные варианты, они сошлись на том, что актриса великолепна в любом образе. «Обожаю Вас в любом образе, талантище, по несколько раз пересматриваю Ваши работы»; «Хм, почему-то кажется, что вы пианистка или певица»; «Нона, вы Гурченко играете в спектакле».

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