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Дмитрий Козак: Россия предложила провести встречу по Минским соглашениям в Донбассе
Фото: Пресс-служба Госдумы

Дмитрий Козак: Россия предложила провести встречу по Минским соглашениям в Донбассе

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Россия предложила Франции и Германии до 27 апреля обсудить вопросы об урегулировании ситуации на востоке Украины. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщил заместитель главы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак.

По его словам, встречу по Минским соглашениям можно провести в Донбассе.

— Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, — цитирует Козака РИА Новости.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи в Москве с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил о готовности обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время. По словам Путина, если Зеленский хочет начать восстановление отношений с Россией, то Москва будет только приветствовать этот шаг.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

Читайте также: Зеленский ответит на предложение Путина о встрече в Москве

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