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Выставка «Дорого яичко к Христову дню» открылась в Покровском соборе
Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Выставка «Дорого яичко к Христову дню» открылась в Покровском соборе

Ольга Маркова

Культура

Музей «Покровский собор» в преддверии главного праздника для православных – Светлой Пасхи — приглашает москвичей и гостей столицы на выставку «Дорого яичко к Христову дню».

Одним из главных атрибутов Пасхи являются крашеные яйца. При этом яйца красят не только обычные граждане, но и иконописцы. С XVIII века художественно оформленные пасхальные яйца превратились в отдельный вид декоративно-прикладного и народного искусства. Это были драгоценные ювелирные образцы и крестьянские «крашенки».

В XIX века в оформлении яиц стали использовать пасхальные сцены и религиозную символику. Мастера также изображали православные соборы.

На выставке представлены пасхальные яйца XVIII — начала XXI века из собрания Государственного исторического музея. Изготовленные из различных материалов, они объединены сюжетами: изображениями пасхальных сцен и святых, знаменитых московских храмов и деревянных одноглавых церквей, панорам Кремля и пейзажей.

Коллекцию исторических яиц дополняют образцы, выполненные в 2021 году в рамках музейного конкурса, приуроченного к 460-летию Покровского собора.

Выставка открыта до 20 июня, сообщается на сайте музея.

Читайте также: Покровский собор расскажет о пасхальных традициях москвичей

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