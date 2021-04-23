Три жилых корпуса по программе реновации введут в Хорошево-Мневниках в 2023 году

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Нижние Мнёвники, 62А Карта всех событий

Три жилых корпуса на 2334 квартиры планируют ввести в эксплуатацию по программе реновации в Хорошево-Мневниках в 2023 году. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

Жилой дом возведут по адресу улица Нижние Мневники, владение 62а. На данный момент на участке идут подготовительные работы, уточнил руководитель ведомства Рафик Загрутдинов. По его словам, объект введут в эксплуатацию в 2023 году.

В корпусах организуют 596 однокомнатных квартир, 1208 двухкомнатных, 518 трехкомнатных и еще 12 четырехкомнатных квартир. Общая площадь жилых помещений составит 136 694 квадратных метра.

Уточняется, что 32 квартиры будут оборудованы для маломобильных москвичей. На первых этажах зданий организуют хозяйственные помещения. Территорию вокруг новостроек благоустроят и озеленят, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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