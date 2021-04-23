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Переживший инсульт Николай Носков написал трогательные слова своей жене
Певец Николай Носков / Фото: nnoskov.ru / Официальный сайт Николая Носкова

Переживший инсульт Николай Носков написал трогательные слова своей жене

Анастасия Прохорова

Звезды

Переживший инсульт российский рок-певец Николай Носков поздравил супругу с днем рождения, написав трогательные слова любви.

В своем Instagram-аккаунте артист опубликовал совместный снимок со своей женой и оставил трогательное послание.

— За то, что я живой, спасибо, милая! Спасибо, небеса, за то, что я люблю. За то, что я любим, спасибо, милая! С днем рождения, родная! — подписал певец.

Подписчики Николая Носкова присоединились к поздравлениям в комментариях и оставили много теплых слов артисту и его семье. «Мариночка, с днем рождения! Многая и благая лета! Храни Бог вашу семью!»; «Песня самая любимая моя! Николай, вам здоровья и супруге»; «С днем рождения вашу супругу! Очень красивая женщина».

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супругНиколай Носков поздравление
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