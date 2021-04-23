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Спортивный кластер с катком, бассейном и стадионом появится в Южном Бутове
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Спортивный кластер с катком, бассейном и стадионом появится в Южном Бутове

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Остафьевская улица Карта всех событий

Спортивный кластер с катком, бассейном и футбольным стадионом возведут в районе Южное Бутово в Москве. Об этом рассказала депутат Московской городской думы от района Южное Бутово и части района Северное Бутово Людмила Гусева.

Объект появится на Остафьевской улице. По словам Гусевой, изначально власти планировали организовать на территории хранилище для театрального инвентаря. Однако по просьбе местных жителей на территории решили возвести спортивный комплекс. Уточняется, что против строительства хранилища выступили более восьми тысяч человек.

На территории установят каток размером 60 на 30 метров, футбольный стадион площадью восемь тысяч квадратных метров и бассейн, длина которого составит 25 метров.

— Проектно-сметные и строительные работы были намечены на 2022–2024 годы. Но свои коррективы в планы города внесла пандемия коронавирусной инфекции. Начало работ сдвигается на год, — добавила депутат.

В 2021 году на объекте начнется строительство крытого футбольного манежа площадью пять тысяч квадратных метров.

Гусева отметила, что каток, бассейн и стадион сделают подведомственными организации департамента спорта столицы. Данная мера сделает спортивные объекты доступными для местных жителей.

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