«Небольшая часть списка»: Тодоренко рассказала, на что хочет потратить деньги

Фото: instagram/reginatodorenko

Регина Тодоренко рассказала в блоге о своих желаниях, предложив подписчикам узнать весь список.

— Да, так я визуализирую, и именно столько мне необходимо, чтобы удовлетворить все свои «хотелки» и быть счастливой, — подписала Тодоренко.

Выложив свое фото в купальнике, телеведущая показала своим поклонникам ее небольшой список желаний, подчеркнув, что и ей можно помечтать. Звезда рассказала, что хотела бы фото с Роналду в его аккаунте, которое стоило бы 1 000 000 долларов. Также Тодоренко мечтает о недвижимости в Калифорнии, которое обошлось бы ей в 8 090 639 долларов, и о мастер-классе по актерскому мастерству у Леонардо Ди Каприо стоимостью почти 200 тысяч долларов.

В комментариях подписчики рассказывали о своих мечтах и отвечали, что они думают по поводу списка телеведущей: «А я хочу свой дом. На его постройку нужно 50 000 долларов»; «Какие высокодуховные мечты»; «А мне 30 000 надо на квартиру, чтобы не мотаться по съемным».

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