«В прессе появились статьи о его изменах»: Лорак раскрыла подробности развода

Фото: instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак впервые публично раскрыла подробности развода в 2019 году с бывшим мужем — турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу.

— Когда я переехала в Москву, Мурат остался в Киеве, так как у него был там бизнес. Но почти сразу в прессе появились статьи о его изменах. Я позвонила мужу, чтобы узнать, что происходит, а он сказал, что на видео, попавшем в Сеть, не он, а другой мужчина. Мурат пытался сохранить наш брак, просил прощения, — рассказывает звезда.

Несмотря на извинения мужа, певица решила разорвать брак, при этом она призналась, что в тот момент еще любила мужа. Тогда артистка получила большую поддержку от мамы и братьев.

Ани Лорак пришлось отдать часть имущества бывшему супругу, чтобы не решать все через суд. У Налчаджиоглу до брака с певицей не было своих накоплений, и он работал менеджером в турецком отеле. Во время замужества звезда купила избраннику несколько ресторанов в Киеве, которые остались у него и после развода. Об этом исполнительница рассказала в интервью Борису Корчевникову в эфире телепрограммы «Судьба человека».

Напомним, что при всех обстоятельствах Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу смогли сохранить дружеские отношения ради их общей дочери Софии.

Читайте также: Ани Лорак назвала причину прекращения сотрудничества с Константином Меладзе