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Ани Лорак назвала причину прекращения сотрудничества с Константином Меладзе
Ани Лорак в студии Авторадио / Фото: Пресс-служба Авторадио

Ани Лорак назвала причину прекращения сотрудничества с Константином Меладзе

Анастасия Колоскова

Звезды

В эфире телепередачи Бориса Корчевникова популярная певица Ани Лорак, рассказала, почему прекратилось их сотрудничество с Константином Меладзе, с которым она работала после расставания с продюсером Юрием Фалесой.

Так, Константин приложил руку к записи песни «Верни мне любовь», которую Лорак исполнила вместе с Валерием Меладзе. Однако их совместная работа не продлилась долго.

— Костя где-то и испытывал ко мне симпатию. Будь я другим человеком, моя бы жизнь пошла по взлетной полосе. Но я всегда была с какими-то своими понятиями, достоинствами. И ту работу, которую он мне предлагал, и тот путь развития, мне не подошли, — заявила певица в эфире телепередачи «Судьба человека» на телеканале «Россия 1»

По словам исполнительницы, в определенный момент Константин заявил, что ей следует работать самой, так как она является самостоятельной личностью. После этого продюсер оборвал все контакты с певицей.

Ведущий поинтересовался у Лорак, какие именно условия работы с Меладзе так ее смутили, однако гостья аккуратно ушла от ответа.

— Я не хочу о них говорить. Они находились в личной плоскости. Это тот момент, на что ты готов пойти ради популярности, известности. Те условия, которые он предлагал всем своим артистам. Они были готовы, а я — нет, — пояснила певица.

Ранее Ани Лорак рассказала о неудачном романе с футболистом Ребровым.

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музыкаКонстантин МеладзеАни Лорак
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