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Школьные выпускные в России пройдут в очном формате
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Школьные выпускные в России пройдут в очном формате

Никита Абрамов

Образование

Выпускные вечера в школах России планируется провести в очном формате. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

— Выпускные вечера в школах в 2021 году планируется провести очно с учетом требований Роспотребнадзора, — заявил Кравцов.

По его словам, стоит соблюдать все меры, предписанные Роспотребнадзором для предотвращения вспышки заболеваний. В 2020 году Минпросвещения рекомендовало проводить выпускные и последние звонки в онлайн-формате, пишет Интерфакс.

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Роспотребнадзорвыпускные вечерапоследний звонок
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