Школьные выпускные в России пройдут в очном формате
Выпускные вечера в школах России планируется провести в очном формате. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
— Выпускные вечера в школах в 2021 году планируется провести очно с учетом требований Роспотребнадзора, — заявил Кравцов.
По его словам, стоит соблюдать все меры, предписанные Роспотребнадзором для предотвращения вспышки заболеваний. В 2020 году Минпросвещения рекомендовало проводить выпускные и последние звонки в онлайн-формате, пишет Интерфакс.
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