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Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ОГЭ-2021
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ОГЭ-2021

Никита Абрамов

Образование

Проведение Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников в 2021 году пройдет с 24 мая по 2 июля. Об этом стало известно в пятницу, 23 апреля, из приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного на официальном портале правовой информации.

— Утвердить следующее расписание проведения Основного государственного экзамена в 2021 году... 24 мая (понедельник) — русский язык, 25 мая (вторник) — русский язык, 27 мая (четверг) — математика, 28 мая (пятница) — математика, — говорится в документе.

Отмечается, что даты для пересдачи экзамена по русскому языку назначены на 3 и 13 сентября, а по математике — на 6 и 15 сентября.

Резервными датами для экзамена по русскому языку будут 8 и 30 июня, а по математике — 16 июня и 2 июля.

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