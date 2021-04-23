Доктор Кац обратится в Правительство Москвы с предложением расширить программу летнего отдыха школьников

Фото: из личного архива

Главный врач детской поликлиники №7, муниципальный депутат округа Вешняки Елена Кац намерена обратиться в Правительство Москвы с предложением расширить программу летнего отдыха «Московская смена». Об этом она заявила в ходе встречи с родителями школьников Восточного округа.

Напомним, что накануне Президент России в своем послании Федеральному собранию пообещал компенсировать семьям половину стоимости путевки в летние оздоровительные лагеря.

Участники встречи поинтересовались у Кац, всем ли хватит путевок в школьные и загородные лагеря, не внесет ли свои коррективы коронавирусная инфекция, которая хоть и пошла на убыль, но остается угрозой для тех, кто не прошел вакцинацию.

«Инициативы Президента всегда имеют четкую социальную направленность, лидер видит проблему и четко формулирует пути решения, - сказала Елена Кац. – Теперь важно, чтобы новой льготой могли воспользоваться как можно больше семей. Буду обращаться в Правительство Москвы, чтобы было увеличено число мест для летнего отдыха по программе «Московская смена». Чтобы все родители, желающие отправить ребенка в летний оздоровительный лагерь, могли приобрести путевку».

Программа «Московская смена» действует в городе с 2016 года. Как написал в своем блоге Мэр Москвы Сергей Собянин, за эти годы удалосьсформировать новый стандарт городского летнего отдыха для школьников.