Доктор Елена Кац: Президент предложил действенные меры улучшения ситуации в медицине

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Главный врач детской поликлиники № 7, муниципальный депутат округа Вешняки Елена Кац, комментируя послание президента Российской Федерации, отметила, что Владимир Путин предложил действенные меры по изменению ситуации в отрасли здравоохранения.

Поручения, которые дал президент правительству, по ее мнению, помогут развернуть медицину лицом к людям.

— Уверена, что дополнительные средства, выделенные на медицину, и меры по модернизации первичного звена помогут решить проблему дефицита врачей-специалистов в поликлиниках. А пациенты смогут без ожидания пройти все необходимые обследования. Помогут раннему выявлению и лечению заболеваний диспансеризация и профосмотры, которые начнутся уже с 1 июля, — считает Елена Кац.

Также врач и муниципальный депутат отметила, что президент уделил особое внимание здоровью детей и поддержке семьи, материнства и детства:

— Объем помощи от государства будет возрастать, будут введены выплаты и компенсации беременным, родителям школьников компенсируют половину стоимости путевок в детские летние лагеря. Так и должно быть — наши дети должны расти сильными и здоровыми, а для этого нужно повышать благополучие каждой конкретной семьи.

— Считаю, что своим посланием президент задает правильный вектор развития, — подчеркнула Елена Кац. — Хочу отметить, что многое для улучшения ситуации в сфере здравоохранения делается в Москве, которая традиционно находится в авангарде преобразований. Посмотрите, например, на нашу обновленную поликлинику — вот каким должно быть правильное вложение средств, именно это и позволит нам сохранять здоровье людей. То, что является главной задачей государства.

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