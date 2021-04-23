«Вывезла любимых»: Клава Кока опубликовала фото с родителями на отдыхе

Фото: @klavacoca / Официальный аккаунт Клавы Коки в Instagram

Певица Клава Кока проводит отпуск на Мальдивах вместе со своими родителями. На своей странице в Instagram она опубликовала фотографию со своими родными и близкими.

Артистка сделала несколько снимков с мамой и папой. По словам Клавы Коки, ее родители впервые увидели подводный мир.

— В детстве они показали мне мир и всему научили, а сейчас пришла моя очередь. Вывезла любимых на Мальдивы и впервые показала им подводный мир, — написала певица в комментариях к посту.

Поклонники артистки отреагировали на трогательную публикацию. Они похвалили звезду за то, что она показала родителям Мальдивы.

«Такие яркие фото! Самые счастливые»; «Молодец, Клава, умеешь жить и отдыхать, не забывая про родных и близких»; «Семья — это самое ценное», — написали подписчики в комментариях.

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