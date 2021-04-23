Рогозин заявил, что режиссер Шипенко прошел отбор для съемок фильма на МКС

Фото: Аккаунт Клима Шипенко в Facebook

Режиссер Клим Шипенко прошел отбор для съемок фильма под рабочим названием «Вызов» на Международной космической станции (МКС). Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Уточняется, что режиссер физически здоров.

— Сейчас несколько человек уже прошли отбор, в том числе и режиссер. Он проходит последние тесты. Он основные медицинские показания уже сдал, физически здоров, — заявил Рогозин.

На данный момент медицинская комиссия отсеяла множество актрис, так как даже для непродолжительной работы в космосе присутствуют повышенные требования к здоровью.

В ноябре 2020 года Первый канал совместно с корпорацией «Роскосмос» объявили конкурс на главную роль в картине с рабочим названием «Вызов». В марте 2021 года были отобраны 20 финалисток, одна из которых полетит на МКС для съемок, пишет РИА Новости.

Читайте также: Первых космонавтов планируется отправить на орбитальную станцию РФ в 2026 году