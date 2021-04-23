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Рогозин заявил, что режиссер Шипенко прошел отбор для съемок фильма на МКС
Фото: Аккаунт Клима Шипенко в Facebook

Рогозин заявил, что режиссер Шипенко прошел отбор для съемок фильма на МКС

Никита Абрамов

Кино

Режиссер Клим Шипенко прошел отбор для съемок фильма под рабочим названием «Вызов» на Международной космической станции (МКС). Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Уточняется, что режиссер физически здоров.

— Сейчас несколько человек уже прошли отбор, в том числе и режиссер. Он проходит последние тесты. Он основные медицинские показания уже сдал, физически здоров, — заявил Рогозин.

На данный момент медицинская комиссия отсеяла множество актрис, так как даже для непродолжительной работы в космосе присутствуют повышенные требования к здоровью.

В ноябре 2020 года Первый канал совместно с корпорацией «Роскосмос» объявили конкурс на главную роль в картине с рабочим названием «Вызов». В марте 2021 года были отобраны 20 финалисток, одна из которых полетит на МКС для съемок, пишет РИА Новости.

Читайте также: Первых космонавтов планируется отправить на орбитальную станцию РФ в 2026 году

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