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Первых космонавтов планируется отправить на орбитальную станцию РФ в 2026 году
Фото: pixabay.com

Первых космонавтов планируется отправить на орбитальную станцию РФ в 2026 году

Никита Абрамов

Наука

Первых космонавтов планируют отправить на российскую орбитальную станцию в 2026 году. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщил первый заместитель гендиректора Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

— Я думаю, что если в 2025 году будет выведен НЭМ (научно-энергетический модуль — прим. «ВМ»), то где-то в 2026 году там будет пилотируемая экспедиция, — заявил Соловьев.

Ранее сообщалось, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС). Вместо этого будет создана Российская орбитальная служебная станция (РОСС). Ее строительство будет завершено после 2025 года. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, первый модуль орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году.

Читайте также: Рогозин рассказал, почему Россия решила построить свою орбитальную станцию

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