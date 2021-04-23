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Восемь нежилых помещений выставили на торги по аренде на юге Москвы
Фото: instagram.com/mos_tender

Восемь нежилых помещений выставили на торги по аренде на юге Москвы

Анастасия Волоснова

Город

Восемь нежилых помещений на первых этажах и в подвалах зданий на юге Москвы выставили на торги по аренде. Об этом рассказали в пресс-службе департамента столицы по конкурентной политике.

Половину помещений можно будет арендовать по льготной ставке для малого и среднего бизнеса. Площадь объектов варьируется от 28,3 до 505,4 квадратного метра, а годовая начальная ставка — от 134,4 тысячи до 2,07 миллиона рублей.

Уточняется, что арендовать помещения можно будет на десять лет.

— Представленные объекты имеют хорошую инвестиционную привлекательность и расположены в пешей доступности от метро. В помещениях могут разместиться офисы, аптеки, магазины или другие коммерческие учреждения, — уточнил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, всего в первом квартале 2021 года столица сдала в аренду 153 нежилых помещения. Среди них 26 помещений получили предприниматели по льготной ставке на юге столицы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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