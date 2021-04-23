Космонавт и Герой России Роман Романенко идет на выборы в Госдуму

Фото: Андрей Иванов

Летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко намерен принять участие в выборах в Госдуму VIII созыва по Чертановскому одномандатному округу (№ 210) Москвы. Парламентарий уже подал документы для участия в электронном предварительном голосовании «Единой России». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Роман Романенко стал депутатом Госдумы в сентябре 2016 года. В рамках VI и VII созывов он представляет Самарскую, Оренбургскую и Ульяновскую области.

— Я подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по одномандатному округу № 210 города Москвы. Намеренно решил идти в Госдуму не по списку, а по округу, чтобы представлять в парламенте конкретных людей с их конкретными нуждами, — сообщил депутат.

Спикер пояснил, что решил представлять интересы жителей Юго-Запада столицы, так как хорошо знаком с округом. Кандидат планирует предложить комплексные меры социальной поддержки населения, по его мнению, необходимые после пандемии.

— В этом году мне исполнится 50 лет. Карьера летчика-космонавта завершена. И все же принцип «Служить Родине и защищать!» — по-прежнему смысл моей жизни. Теперь я его реализую в общественно-политической работе, помогая простым людям, защищая их интересы и отстаивая их права, — написал он.

В состав Чертановского одномандатного округа Москвы входят районы Юго-Западного административного округа: Северное Бутово, Южное Бутово и Ясенево, а также Южного административного округа: Чертаново Центральное и Чертаново Южное.

Роман Романенко — летчик-космонавт, полковник ВС РФ, Герой России. Он совершил два космических полета общей продолжительностью около 333 суток и один выход в открытый космос длительностью более шести часов.

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