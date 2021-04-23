Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Космонавт и Герой России Роман Романенко идет на выборы в Госдуму
Фото: Андрей Иванов

Космонавт и Герой России Роман Романенко идет на выборы в Госдуму

Василий Плиткин

Общество

Летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко намерен принять участие в выборах в Госдуму VIII созыва по Чертановскому одномандатному округу (№ 210) Москвы. Парламентарий уже подал документы для участия в электронном предварительном голосовании «Единой России». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Роман Романенко стал депутатом Госдумы в сентябре 2016 года. В рамках VI и VII созывов он представляет Самарскую, Оренбургскую и Ульяновскую области.

— Я подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» по одномандатному округу № 210 города Москвы. Намеренно решил идти в Госдуму не по списку, а по округу, чтобы представлять в парламенте конкретных людей с их конкретными нуждами, — сообщил депутат.

Спикер пояснил, что решил представлять интересы жителей Юго-Запада столицы, так как хорошо знаком с округом. Кандидат планирует предложить комплексные меры социальной поддержки населения, по его мнению, необходимые после пандемии.

— В этом году мне исполнится 50 лет. Карьера летчика-космонавта завершена. И все же принцип «Служить Родине и защищать!» — по-прежнему смысл моей жизни. Теперь я его реализую в общественно-политической работе, помогая простым людям, защищая их интересы и отстаивая их права, — написал он.

В состав Чертановского одномандатного округа Москвы входят районы Юго-Западного административного округа: Северное Бутово, Южное Бутово и Ясенево, а также Южного административного округа: Чертаново Центральное и Чертаново Южное.

Роман Романенко — летчик-космонавт, полковник ВС РФ, Герой России. Он совершил два космических полета общей продолжительностью около 333 суток и один выход в открытый космос длительностью более шести часов.

Читайте также: Депутат Госдумы Романенко предложил компенсировать родителям до половины расходов на детский спорт

выборыГосдумакосмонавт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в