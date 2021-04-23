Президент Молдавии призвала граждан готовиться к протестам для отстаивания прав на выборы

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Президент Молдавии Майя Санду призвала жителей страны готовиться к протестам, чтобы отстоять право на демократические выборы, а также на проведение досрочных парламентских выборов. Об этом стало известно в пятницу, 23 апреля.

— Сегодня в парламенте было принято несколько незаконных решений, согласно законодательству, парламент не может лишить должности судью КС, это произошло из-за того, что некоторые депутаты в парламенте не согласны с роспуском парламента. Я прошу граждан быть готовыми выйти на улицу, чтобы защитить наше право на демократические свободы, главная из которых — это выборы, — заявила Санду в эфире телеканала Moldova 1.

В конце марта 2021 года Санду обратилась в Конституционный суд для подтверждения своего права на роспуск парламента, а также инициирования досрочных выборов. КС 22 апреля признал, что президент имеет право распустить парламент. Также она должна определиться с датой проведения досрочных выборов. Решение приняли трое судей из пяти. В ответ на это Соцпартия Молдавии потребовала отставки Майи Санду, а также судей КС Домники Маноле, Николая Рошки и Любы Шовы.

Депутаты парламентского большинства Молдавии 23 апреля приняли декларацию об узурпации власти Конституционным судом, затем потребовали отправить в отставку трех судей КС: Домнику Маноле, Николая Рошки и Любу Шову.

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