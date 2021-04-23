«Борьба с ленью»: Василиса Володина дала рекомендации на период до 11 июня

Фото: instagram/vasilisa.volodina

Астролог Василиса Володина рассказала, как следует себя вести во время вхождения Марса в знак Рака, чтобы не нажить проблем. Речь идет о периоде с 23 апреля по 11 июня, отметила эксперт в Instagram.

Астролог советует в указанный срок не действовать прямолинейно, чего бы это ни касалось. Также она не рекомендует перепоручать ответственные дела другим людям, а подходить к работе со всей ответственностью, бороться с ленью. Также не стоит поддаваться влиянию звезд и вымещать раздражение на близких людях.

По словам Василисы Володиной, вхождение Марса в Рак дает и положительный эффект — это благоприятное время для ремонта и обустройства жилища.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые легко выходят из себя.

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