«Борьба с ленью»: Василиса Володина дала рекомендации на период до 11 июня
Астролог Василиса Володина рассказала, как следует себя вести во время вхождения Марса в знак Рака, чтобы не нажить проблем. Речь идет о периоде с 23 апреля по 11 июня, отметила эксперт в Instagram.
Астролог советует в указанный срок не действовать прямолинейно, чего бы это ни касалось. Также она не рекомендует перепоручать ответственные дела другим людям, а подходить к работе со всей ответственностью, бороться с ленью. Также не стоит поддаваться влиянию звезд и вымещать раздражение на близких людях.
По словам Василисы Володиной, вхождение Марса в Рак дает и положительный эффект — это благоприятное время для ремонта и обустройства жилища.
Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые легко выходят из себя.
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