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«Какая романтичная девушка»: поклонники вдохновились размышлениями Андреевой
Фото: instagram.com / Екатерина Андреева

«Какая романтичная девушка»: поклонники вдохновились размышлениями Андреевой

Никита Абрамов

Звезды

Российская телеведущая Екатерина Андреева решила опубликовать пост с размышлениями на абстрактные темы в своем микроблоге. Поток мыслей кумира порадовал ее подписчиков.

— Представляю новые поездки и впечатления, которые нельзя купить за деньги. Как и настоящую любовь. Суррогат — да. Продается, дорого и не очень. Истинная — не предмет для торга, — написала Андреева.

Фолловеры телеведущей с восхищением отреагировали на публикацию.

«Екатерина, вы невероятная, вдохновляете, все откликается, благодарю»; «Вам бы книги писать, так четко излагаете мысли!»; «Екатерина, какой чудесный русский язык, как красиво написано!»; «Вы красивы даже в тишине»; «Какая романтичная девушка», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Андреевой.

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поклонникифилософЕкатерина Андреева
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