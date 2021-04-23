Названы знаки зодиака, которых ожидает богатство в мае

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Звезды проявят свою благосклонность в мае не ко всем. При этом есть счастливчики, у которых получится заметно улучшить свое материальное положение. Астрологи составили список знаков зодиака, которым в предстоящем месяце может повезти.

Весы

Май для представителей этого знака зодиака будет очень энергичным. Они будут чувствовать настоящий прилив сил. В результате это положительно скажется на всех сферах деятельности. Есть вероятность, что руководство оценит их старания и отблагодарит материально. Помимо этого, в мае у Весом может появиться дополнительный источник дохода, что позволит им исполнить давнюю мечту.

Рак

Представители этого водного знака зодиака решительны, смелы и к тому же являются большими трудоголиками. Поэтому в мае им предстоит пожинать плоды ранее приложенных усилий. Удача будет преследовать их во всех начинаниях. Поэтому астрологи советуют Ракам хорошо подумать над новыми проектами, которые они собираются запустить. Также эксперты просят их не забывать радовать себя, отмечает Newinform.

Козерог

Самым удачным май станет именно для Козерогов. Они решат многие финансовые вопросы, а также смогут забыть о старых долгах. Во второй половине месяца у представителей данного знака зодиака будет особенно продуктивное время. При этом им рекомендуют сосредоточиться на работе и проявиться себя как ценного сотрудника. Кроме того, им могут неожиданно вернуть забытые долги.

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