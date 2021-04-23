Семенович призналась, что хочет приобрести квартиру в Турции

Фото: instagram.com/ann_semenovich

Российская актриса и модель Анна Семенович призналась, что хочет поехать в Турцию, чтобы купить там квартиру. Однако из-за запрета на авиаперелеты она не может этого пока сделать.

— Пока Турция закрыта не могу поехать туда, чтобы купить квартиру. Хочу жить с видом на Босфор, — заявила Семенович.

Отметим, что модель стала ведущей концерта «Удачные песни» вместе с певцом Денисом Клявером. На сцене звезда появилась в приталенном платье с поясом цвета индиго. Ее образ завершило массивное колье, пишет Teleprogramma.pro.

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