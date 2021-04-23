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Детеныша нерпы спасли от гибели в одном из районов Санкт-Петербурга
Фото: pixabay.com

Детеныша нерпы спасли от гибели в одном из районов Санкт-Петербурга

Елена Фролова

Животные

Жители Курортного района в Северной столице спасли от гибели истощенного детеныша тюленя. Малыша доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, передает пресс-служба Государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга».

Малыш нерпы был найден на пляже около поселка Солнечное. Он замерз и был голоден. Его заметили молодые люди, которые прогуливались у берега с собакой.

— Местные жители тут же позвонили на горячую линию «Фонда друзей балтийской нерпы», — уточнили в пресс-службе учреждения.

Маленький тюлень испугался собаки и попытался спрятаться в воде. Однако профессиональные специалисты фонда дождались его возвращения на берег, отмечают «Невские новости». В настоящее время детеныш нерпы находится на реабилитации. Согласно прогнозам экспертов, он сможет вернуться на волю через месяц — полтора.

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