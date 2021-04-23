Врач объяснила, как отличить опасный синдром от обычной усталости

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За обычным недостатком отдыха может скрываться опасное недомогание. Врач Ольга Шмелева объяснила, как не перепутать опасный синдром с обычной усталостью.

Речь идет о группе клинико-гематологических синдромов под названием анемия или малокровие. По словам специалиста, ее можно обнаружить по слабости и апатии, наблюдающихся у пациента. Однако от обычной усталости, возникающей при работе или интенсивных физических нагрузках, помогает сон.

— Вы выспались — например, 12 часов поспали, и все как рукой сняло, — рассказала Шмелева.

Врач отметила, что анемия может привести к недостатку железа, пишет «Звезда».

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