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Врач объяснила, как отличить опасный синдром от обычной усталости
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Врач объяснила, как отличить опасный синдром от обычной усталости

Никита Абрамов

Здоровье

За обычным недостатком отдыха может скрываться опасное недомогание. Врач Ольга Шмелева объяснила, как не перепутать опасный синдром с обычной усталостью.

Речь идет о группе клинико-гематологических синдромов под названием анемия или малокровие. По словам специалиста, ее можно обнаружить по слабости и апатии, наблюдающихся у пациента. Однако от обычной усталости, возникающей при работе или интенсивных физических нагрузках, помогает сон.

— Вы выспались — например, 12 часов поспали, и все как рукой сняло, — рассказала Шмелева.

Врач отметила, что анемия может привести к недостатку железа, пишет «Звезда».

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