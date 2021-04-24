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Дополнительные остановки появятся у электричек МЖД в Вербное воскресенье и на Пасху
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Дополнительные остановки появятся у электричек МЖД в Вербное воскресенье и на Пасху

Юлия Курганова

Транспорт
Россия, Белорусское направление Московской железной дороги, платформа Отрадное Карта всех событий

На маршрутах 50 электричек Московской железной дороги (МЖД) в Вербное воскресенье, 25 апреля, и на Пасху, 2 мая, появятся дополнительные остановки. Об этом сообщается на сайте МЖД.

Отмечается, что платформы, где будут останавливаться поезда, расположены рядом с местами, которые люди массово посещают в эти дни — храмы и кладбища.

Изменения внесли в расписание электричек, которые выполняют рейсы утром и днем по пяти направлениям: Павелецкому, Киевскому, Рижскому, Белорусскому и Казанскому. Дополнительные остановки назначили на платформах «Отрадное» и «Здравница» (Белорусское), «Мещерская» и «Алабино» (Киевское), «Миитовская» и «Троицкая» (Рижское), «Калинина», «Булатниково» и «Чертаново» (Павелецкое), «Ильинская» и «Удельная» (Казанское).

С актуальным расписанием электричек можно ознакомиться на вокзалах, остановочных пунктах и официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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