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Субботник в Москве проведут силами сотрудников городских служб из-за непогоды
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Субботник в Москве проведут силами сотрудников городских служб из-за непогоды

Виктория Родимкина

Город

В Москве городские службы выполнят весь объем работ, который был запланирован на общегородской субботник, с учетом погодных условий. Об этом сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы» в субботу, 24 апреля.

Уточняется, что в Москву пришел холодный фронт, в среднем за сутки выпало 15 миллиметров осадков. Неблагоприятные условия сохранятся и в воскресенье, число выпавших осадков может составить до 60 процентов от месячной нормы.

— Сегодня (24 апреля — прим. «ВМ») проведем работы, которые могут быть выполнены в сложившихся погодных условиях. При этом весь объем запланированных в рамках месячника благоустройства работ будет выполнен в установленные сроки, — говорится в сообщении.

Отмечается, что месячник благоустройства в городе стартовал 1 апреля. Специалисты уже завершили более 80 процентов запланированных работ. За это время в городе подготовили к открытию навигации причалы и набережные, расконсервировали фонтаны, промыли все инженерные сооружения и элементы дорожно-транспортной инфраструктуры.

До 30 апреля специалисты планируют привести в порядок все городские территории.

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