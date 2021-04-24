Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более миллиона рублей украли из квартиры пенсионерки в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более миллиона рублей украли из квартиры пенсионерки в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, улица МолостовыхКарта всех событий

В Москве у пожилой женщины неизвестная украла из квартиры более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по столице в субботу, 24 апреля.

Сообщение об ограблении поступило в полицию от пенсионерки 23 апреля. Проживающая на улице Молостовых женщина рассказала, что к ней в квартиру пришла женщина якобы для того, чтобы оформить отказ от льготной санаторной путевки.

После ухода женщины из квартиры пропали 1 миллион рублей и 3 тысячи долларов США. Возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.

Читайте также: Четыре москвича украли более 200 латунных труб на миллион рублей

кражаденьгипенсионерки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в