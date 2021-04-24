Более миллиона рублей украли из квартиры пенсионерки в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, улица Молостовых Карта всех событий

В Москве у пожилой женщины неизвестная украла из квартиры более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по столице в субботу, 24 апреля.

Сообщение об ограблении поступило в полицию от пенсионерки 23 апреля. Проживающая на улице Молостовых женщина рассказала, что к ней в квартиру пришла женщина якобы для того, чтобы оформить отказ от льготной санаторной путевки.

После ухода женщины из квартиры пропали 1 миллион рублей и 3 тысячи долларов США. Возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.

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