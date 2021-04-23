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Четыре москвича украли более 200 латунных труб на миллион рублей
Фото: sevbutovo.mos.ru

Четыре москвича украли более 200 латунных труб на миллион рублей

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, улица Федосьино Карта всех событий

Столичные полицейские задержали четырех подозреваемых в краже 244 латунных трубок из помещения энергетической компании. Ущерб оценивается в один миллион рублей. Об этом в пятницу, 24 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве.

По словам представителя ведомства, мужчины совершили кражу ночью. Собеседник уточнил, что трое злоумышленников ранее работали в организации, поэтому у них остался ключ. Отперев дверь, они проникли в здание, расположенное на улице Федосьино, и похитили трубы. После этого распилили их на равные части и погрузили на арендованный грузовой автомобиль. Краденое сообщники сдали в пункт приема металла, а выручку поделили между собой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее «ВМ» сообщала, что москвичка продолжительное время воровала алкоголь в столичных магазинах.

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