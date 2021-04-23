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Мужчина украл из столичного магазина 12 дезодорантов
Фото: Светлана Колоскова

Мужчина украл из столичного магазина 12 дезодорантов

Полина Долганова

Происшествия
Россия, Москва, 7-я Кожуховская улица Карта всех событий

В Москве был задержан 42-летний приезжий, который подозревается в краже 12 дезодорантов. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве.

Отмечается, что мужчина украл средства гигиены из магазина на 7-й Кожуховской улице. Подозреваемый спрятал похищенный товар к себе под куртку и покинул помещение. Позже он был задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело. С мужчины взяли подписку о невыезде.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о краже элитного вина из магазина на Малой Дмитровке. Пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила «ВМ», что 33-летняя гражданка обнаружила кражу при просмотре записи с камер видеонаблюдения. По факту ограбления проводится проверка.

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