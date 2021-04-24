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Врач рассказал о недомоганиях, которые могут возникнуть во сне
Фото: Pexels / Andrea Piacquadio

Врач рассказал о недомоганиях, которые могут возникнуть во сне

Анастасия Прохорова

Здоровье

Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал о том, как создать правильные условия для сна, чтобы не испытывать проблем со здоровьем.

По словам эксперта, в первую очередь на недомогание во сне влияет воздух в помещении. В идеале температура должна быть от 18 до 22 градусов, комнату нужно хорошо проветрить и открыть форточку для циркуляции воздуха.

Медик также предупредил, что может возникнуть проблема с переохлаждением, а чтобы ее избежать, следует спать под одеялом.

Еще одна проблема, с которой часто сталкиваются люди, — это обезвоживание организма. Поэтому лучше спать, накрывшись одеялом или хотя бы простыней.

— Это нужно для того, чтобы создавался определенный микроклимат. Если спать даже без простынки, то циркуляция воздуха увеличивает испарительную способность. Из тела уходит вода, и происходит обезвоживание, — рассказал терапевт в интервью радио Sputnik.

Также эксперты уверены, что вялое состояние, которое человек может испытывать после сна, вероятно, связано не с количеством часов сна, а с пробуждением в неправильную фазу сна.

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