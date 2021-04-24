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Новым диктором парада Победы в Москве станет Антон Сунцов
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Новым диктором парада Победы в Москве станет Антон Сунцов

Виктория Родимкина

Общество

Диктором парада Победы в Москве вместо Евгения Хорошевцева станет Антон Сунцов. Соответствующую информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу, 24 апреля.

— Да, это так, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Напомним, Евгений Хорошевцев скончался 13 декабря 2020 года в возрасте 76 лет. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования его жене. Народный артист России озвучивал происходящее на парадах с 2006 года.

Ранее Евгений Хорошевцев рассказывал о своих ошибках, которые он делал на официальных мероприятиях. Так, диктор однажды вместо слов «орден Почета» сказал «орден «Знак Почета», за что получил замечание от президента.

Антон Сунцов — выпускник учебного центра кино и телевидения UHD в Москве.

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