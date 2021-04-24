Роскомнадзор обвинил YouTube в регулярной цензуре российских СМИ

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Роскомнадзор (РКН) фиксирует регулярную цензуру от администрации YouTube в отношении контента, который размещается в аккаунтах российских СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 24 апреля.

В пресс-службе пояснили, что интернет-платформа ссылается на то, что контент российских СМИ не соответствует возрастной категории.

— Фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, по мнению администрации YouTube, могут быть доступны только совершеннолетним зрителям, — отметили в Роскомнадзоре.

В ведомстве считают, что YouTube блокирует ролики, которые доносят до зрителей позицию, которая отличается от принятой на Западе. К ним относятся ролики, которые рассказывают правду об историческом вкладе России в победу над фашизмом и о трагедии в Беслане.

По данным Роскомнадзора, в прошлом году YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских средств массовой информации, сообщает Интерфакс.

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