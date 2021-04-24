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Домики для пчел появятся в лесопарках Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Домики для пчел появятся в лесопарках Москвы

Виктория Родимкина

Город

Специалисты Мосприроды установят в столичных лесопарках домики для пчел. Они будут выполнять практические и декоративные функции.

Такие сооружения помогают привлекать пчел, которые занимаются опылением растений и борются с вредителями. При этом такие домики становятся все более популярными ландшафтными объектами, в Европе их называют insect hotels.

В них смогут поселиться не только пчелы, но и златоглазки, божьи коровки, наездники, журчалки, жужелицы и другие насекомые.

Помимо «отелей» для пчел на природных территориях и во дворах города размещают скворечники, синичники, совятники. Этой весной в парках появятся 300 новых домиков для птиц, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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