«Первые две недели прорыдала»: Подольская поделилась воспоминаниями о «Фабрике звезд»

Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Российская певица Наталья Подольская рассказала о том, что закрепиться на большой сцене после «Фабрики звезд» удается немногим.

Исполнительница с теплотой вспоминает о периоде участия в проекте «Фабрика звезд — 5», который завершился почти 20 лет назад. Благодаря этому шоу артистка смогла получить заветную популярность, а также встретиться с будущим мужем — Владимиром Пресняковым. Только не каждому из выпускников проекта так повезло во всех сферах жизни.

— Очень многим «Фабрика», наверное, немножко сломала судьбу, — рассказала звезда.

Подольская отметила, что на слуху сейчас осталась только небольшая группа «фабрикантов» последнего сезона. Юлианна Караулова, Виктория Дайнеко, Михаил Веселов, Мигель — это артисты, с которыми она продолжает общаться и на сегодняшний день.

— Потом появилась «Фабрика», а вместе с ней и голоса, живое исполнение, радость для слуха. Свершилась эдакая музыкальная революция. Помню, что артисты постарше стали очень волноваться за свои ниши, — рассказала Подольская.

Звезда призналась, что на проекте были и неприятные моменты.

— Первые две недели я прорыдала, потому что была никому не нужна, как птичка, залетевшая в последнее открытое окно, — объяснила Подольская.

Артистка особо благодарна проекту за песню «Поздно», которую она исполнила на отчетном концерте. Продюсеры чувствовали, что композиция станет хитом, поэтому тщательно продумали выступление, пишет Starhit.

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