Подольская рассказала, как познакомилась с Пресняковым

Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Певица Наталья Подольская рассказала, как состоялось ее знакомство с Владимиром Пресняковым, с которым она счастлива в браке уже более десяти лет.

Впервые артисты встретились в 2005 году во время съемок спортивно-соревновательного шоу «Большие гонки», где выступали за одну сборную.

— Это была первая программа, до этого она не снималась. Первый раз я увидела Володю, летающего над быком. Бык его швырял в разные стороны. Мы все буквально до слез были впечатлены этим, — цитирует 38-летнюю певицу Teleprogramma.pro.

Спустя несколько дней во время съемок между ней и Пресняковым, по словам Подольской, пробежала искра. С того времени они не расстаются. Через пять лет отношений певица пришла к выводу, что не готова мириться со статусом гражданской жены, и сама стала инициатором свадьбы.

— Поставила к стенке — и строго так: «Женись!» — пошутила исполнительница.

Напомним, артисты воспитывают двух сыновей — пятилетнего Артемия и Ваню, который родился в октябре 2020 года.

Ранее Подольская рассказала, как они с Пресняковым выбирали имя для младшего сына.

Читайте также: «Какие солнечные»: Подольская показала трогательное фото с младшим сыном