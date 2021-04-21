«Какие солнечные»: Подольская показала трогательное фото с младшим сыном

Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Певица Наталья Подольская показала, как подрос ее младший сын Иван, опубликовав совместный снимок после утреннего пробуждения. Фото она разместила на своей странице в соцсети Instagram.

В кадре артистка нежно прижимает малыша к груди и целует в затылок.

— Доброе утро, — коротко подписала фото Подольская.

Поклонников умилил семейный снимок, они написали много теплых слов.

«Какие солнечные»; «Нежность!»; «Какое трогательное фото, столько любви, нежности!»; «Милота!»; «Маленькое счастье!»; «Какой большой уже!» — оставили комментарии фолловеры.

Ранее Подольская поделилась кадрами прогулки с детьми.

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