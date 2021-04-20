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Подольская рассказала, как они с Пресняковым выбирали имя для младшего сына
Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Подольская рассказала, как они с Пресняковым выбирали имя для младшего сына

Анастасия Колоскова

Звезды

Наталья Подольская, став героиней Вечернего шоу с Аллой Довлатовой на «Русском радио», призналась, что они с мужем Владимиром Пресняковым выбирали имя для младшего сына, который родился полгода назад, из трех вариантов.

— Было три варианта. Это Иван, Федор и Максим. Нам понравились почему-то именно эти имена. В итоге назвали Ваней, — рассказала в эфире певица.

По словам Подольской, она переживала, как их старший сын Тема встретит младшего брата. Однако ее опасения не оправдались, и старший мальчик не испытывает приступов ревности. Напротив, он с нежностью относится к малышу и «зацеловывает от пяточки до макушки». Исполнительница отметила, что у мальчиков хорошая разница в возрасте — пять лет.

Певица также рассказала, на кого похож ее младший ребенок.

— Он невероятно красив. Я должна сказать, что второй ребенок — это просто кайф. Проходят нервы и страх, которые были после рождения первого ребенка, и ты уже все знаешь. Ваня походит на Вову и на моего папу, — отметила она.

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков состоят в отношениях с 2005 года. Спустя пять лет они узаконили свои отношения. Пара воспитывает пятилетнего сына Артема, а в октябре 2020 года в их семье родился младший ребенок, которого назвали Иваном.

Ранее Подольская поделилась кадрами прогулки с детьми и призналась, что «купается в материнстве».

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ребенокВладимир ПресняковНаталья Подольская
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