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«Цветочек мамин»: Джанабаева показала фото новорожденной дочери от Меладзе
Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/

«Цветочек мамин»: Джанабаева показала фото новорожденной дочери от Меладзе

Юлия Курганова

Звезды

Певица Альбина Джанабаева поделилась с поклонниками трогательным фото новорожденной дочери от Валерия Меладзе, которая появилась на свет 12 апреля. Имя малышки супруги пока не рассекретили, но артистка не удержалась и сделала снимок крохотной ручки наследницы.

— Счастье… Спасибо, дорогие, всем за поздравления и пожелания, они очень согревают. Пусть все добрые слова разлетятся отправителям, сделав счастливее и вас, — написала Джанабаева в посте.

Поклонники оценили фото малышки и оставили много теплых слов в адрес звездной семьи.

«Ура! С рождением принцессы»; «Цветочек мамин»; «Какое счастье! Поздравляю!»; «Боже, как это мило! Поздравляю вас еще раз! Счастья и здоровья малышке и всей вашей семье», — написали пользователи.

Напомним, что у Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе есть двое сыновей — Константин и Лука. Теперь в их семье появилась дочь. У певца еще есть три дочери от первого брака.

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Валерий МеладзедочьАльбина Джанабаева
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