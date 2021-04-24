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Рекламный щит упал на голову девятилетней девочки в Подмосковье
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Рекламный щит упал на голову девятилетней девочки в Подмосковье

Виктория Родимкина

Происшествия

В подмосковном городе Мытищи проводится доследственная проверка после того, как на голову девятилетней девочки упал рекламный щит. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области в субботу, 24 апреля.

Уточняется, что инцидент произошел 23 апреля. Девочка вместе с мамой переходила дорогу по пешеходному переходу на проспекте Космонавтов. Из-за порыва ветра со столба на ребенка упал рекламный щит.

Девочку госпитализировали, у нее закрытая черепно-мозговая травма. Следователи осмотрят место случившегося, опросят мать пострадавшей девочки. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки, добавили в ведомстве.

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