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Уголовное дело завели на мать из Подольска за избиение детей
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Уголовное дело завели на мать из Подольска за избиение детей

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Московская область, Подольск Карта всех событий

Уголовное дело возбуждено в отношении матери из Подольска за издевательства над тремя детьми. Ей инкриминируют неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Об этом в пятницу, 23 апреля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Женщина оставляла детей без присмотра на несколько дней и не кормила, систематически их избивала. В частности, трехлетнюю дочь подозреваемая повалила на диван и придавила ее лицо подушкой. Такое же наказание ждало и трехлетнего сына.

По словам Татьяны Петровой, женщина находится под подпиской о невыезде.

Ранее «ВМ» сообщала, что двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа на северо-западе Москвы.

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