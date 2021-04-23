Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа на северо-западе Москвы

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Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Северное Тушино Карта всех событий

Следственный комитет проводит проверку по факту падения 2-летнего ребенка из окна пятого этажа жилого дома на северо-западе столицы. Об этом в пятницу, 23 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, инцидент произошел днем 23 апреля в Тушинском районе. Родители малыша, в момент трагедии находились дома и вызвали «скорую помощь» после произошедшего. Ребенка госпитализировали.

Иванова уточнила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «ВМ» сообщала, что дерево упало на 13-летнюю девочку в Юго-Западном районе Москвы.

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