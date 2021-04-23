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Дерево упало на 13-летнюю девочку в Юго-Западном районе Москвы
Фото: genproc.gov.ru

Дерево упало на 13-летнюю девочку в Юго-Западном районе Москвы

Полина Долганова

Происшествия
Россия, Москва, Севастопольский проспект Карта всех событий

Столичная прокуратура проводит проверку в связи с падением дерева на несовершеннолетнюю девочку на юго-западе Москвы. Об этом в пятницу, 23 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы, 13-летняя девочка возвращалась из школы по Севастопольскому проспекту, когда на нее упало дерево. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова уточнила, что в настоящее время по факту инцидента Следком проводит проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее «ВМ» писала о девушке, которая пырнула ножом своего парня, пока он пытался сделать ей сюрприз. Собеседник «Вечерней Москвы» рассказал, что молодой человек пытался залезть в квартиру любимой через балкон. Девушка испугалась и ударила парня кухонным ножом.

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