Два автомобиля столкнулись на юго-западе Москвы

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Россия, Москва, проспект Вернадского Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на пересечении проспекта Вернадского и улицы Марии Ульяновой. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что в результате ДТП заняты левый и правый ряды дороги. Движение в сторону области осуществляется по двум полосам. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в Москве задержали угонщиков, специализирующихся на японских машинах. По информации «ВМ», задержанные подозреваются в краже автомобилей с неохраняемых стоянок. Примечательно, что злоумышленники угоняли автомобили только одной определенной марки.

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