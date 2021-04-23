Два автомобиля столкнулись на юго-западе Москвы
Два автомобиля столкнулись на пересечении проспекта Вернадского и улицы Марии Ульяновой. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Уточняется, что в результате ДТП заняты левый и правый ряды дороги. Движение в сторону области осуществляется по двум полосам. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее в Москве задержали угонщиков, специализирующихся на японских машинах. По информации «ВМ», задержанные подозреваются в краже автомобилей с неохраняемых стоянок. Примечательно, что злоумышленники угоняли автомобили только одной определенной марки.
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