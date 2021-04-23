Пять легковушек и Aurus с мигалками: Рублево-Успенское шоссе полностью перекрыто из-за ДТП

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Рублёвское шоссе Карта всех событий

Крупная авария с участием шести автомобилей произошла в Московской области. Об этом стало известно из кадров, которые попали в социальные сети в пятницу, 23 апреля.

На кадрах видно пять разбитых машин, которые столкнулись на пересечении Ильинского подъезда и Рублево-Успенского шоссе. Среди участников ДТП — минивэн «Аурус Арсенал».

На данный момент Рублево-Успенское шоссе полностью перекрыто. Причины и детали ДТП пока неизвестны. В пресс-службе ГИБДД, как и в Центре организации дорожного движения, корреспонденту «ВМ» сообщили, что детали происшествия уточняются.

— На данный момент информации нет, уточняем, — ответили в обоих ведомствах.

Также, по данным СМИ, в аварии пострадала девушка — водитель Volkswagen. Она получила незначительную травму, от госпитализации отказалась. Примечательно, что Aurus Arsenal — минивэн представительского класса, который создан в рамках проекта «Кортеж» по созданию автомобилей представительского класса для поездок высших должностных лиц страны. Один из первых экземпляров минивэна, выполненный в бронированной версии, помимо ФСО, есть у Минобороны РФ.

Видео: Instagram/saushkin2706

Ранее «ВМ» писала о том, что грузовик опрокинулся на проезжую часть в московском районе Вешняки. ДТП произошло по адресу Кетчерская улица, дом 2, корпус 2. Отмечалось, что движение затруднено по Кетчерской улице в сторону Новогиреевского путепровода.

Читайте также: Провал грунта произошел недалеко от «Дома на ножках» в Москве