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Провал грунта произошел недалеко от «Дома на ножках» в Москве
Фото: Агентство городских новостей Москва

Провал грунта произошел недалеко от «Дома на ножках» в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, улица Бориса Галушкина Карта всех событий

На севере Москвы произошел провал грунта. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщил Telegram-канал «Новости Москвы».

Уточняется, что провал образовался на улице Бориса Галушкина — недалеко от известного архитектурного объекта столицы «Дом на ножках» у ВДНХ.

Видео: Telegram / Новости Москвы

Ранее «Вечерняя Москва» писала о том, что в Московской области электропоезд задел платформу на станции Новопетровская Рижского направления Московской железной дороги. Причиной произошедшего называют смещение путей, которое произошло в процессе ремонтных работ. По словам собеседника «ВМ», никто из пассажиров не пострадал.

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