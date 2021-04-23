Любитель паркура впал в кому после падения на стройке в центре Москвы
Молодой человек сорвался с крыши на стройке, делая акробатические трюки. Об этом в пятницу, 23 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного МВД.
Инцидент произошел на законсервированной стройке, расположенной на Олимпийском проспекте, владение 10. Сообщается, что 23-летний москвич пробрался на стройку и выполнял акробатические трюки — сальто и прыжки — на втором этаже здания. В какой-то момент юноша потерял равновесие и сорвался.
Пострадавшего доставили в больницу с множественными повреждениями. Он впал в кому. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.
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