Электричка врезалась в платформу на станции в Подмосковье

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Рижское направление Московской железной дороги, платформа Новопетровская Карта всех событий

В Московской области электропоезд задел платформу на станции Новопетровская Рижского направления Московской железной дороги. Об этом в пятницу, 23 апреля, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МЖД.

Платформу задела электричка, следующая по маршруту Москва Рижская — Волоколамск. Причиной произошедшего называют смещение путей, которое произошло в процессе ремонтных работ. По словам собеседника «ВМ», никто из пассажиров не пострадал.

На данный момент движение поездов на указанном направлении обеспечивается в обе стороны по запасным путям.

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