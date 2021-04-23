Грузовик опрокинулся на проезжую часть на востоке Москвы

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Россия, Москва, Кетчерская улица, 2к2 Карта всех событий

Грузовик опрокинулся на проезжую часть в московском районе Вешняки. ДТП произошло по адресу Кетчерская улица, дом 2, корпус 2. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что движение затруднено по Кетчерской улице в сторону Новогиреевского путепровода.

Ранее «ВМ» сообщала, что в 5-м квартале Капотни столкнулись Mitsubishi и «Жигули». Двое из пострадавших находились в салоне отечественной легковушки. Всего в результате ДТП пострадало три человека.

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